- Elif a fost scoasa de sub daramaturi la circa 65 de ore dupa producerea seismului. Conform Reuters, micuta a fost prinsa sub daramaturi alaturi de mama sa, doua surori si un fratior. Mama sa si ceilalti trei copii au fost scosi de sub daramaturi in cursul zilei de duminica insa, ulterior, unul dintre…

- O fetița de trei ani a fost salvata, luni, de sub daramaturile unei cladiri care s-a prabușit la Izmir, in urma cutremurului care a zguduit Turcia și Grecia. Unul dintre frații fetiței a murit in cutremur Echipele de salvatori continua sa caute eventuale victime prinse sub daramaturi. Conform Reuters,…

- Doua fete, dintre care una in varsta de trei ani, au fost scoase in viata, luni, dintre daramaturi, dupa ce au petrecut zeci de ore sub moloz, in cadrul unor operatiuni de salvare la Izmir, in Turcia, in urma puternicului cutremur care a zguduit vineri regiunea Marii Egee, relateaza Euronews.

- O fetita de trei ani a fost salvata de sub daramaturi la 65 de ore dupa seismul care a devastat saptamana trecuta regiunile costiere din vestul Turciei si al carui bilant a urcat luni la 83 de victime, informeaza DPA. Membrii echipelor de interventie au realizat delicata operatiune de extragere a fetitei…

- Aproxomativ 885 de persoane au fost spitalizate, dintre care 667 au fost deja externate, a declarat presedintele Turciei Recep Erdogan in orasul Izmir, al treilea cel mai mare din Turcia si unde un cutremur cu magnitudinea de 6,6 a distrus aproape 20 cladiri si a declansat un mini tsunami. Au…

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabușite, relateaza sambata Reuters, conform agerpres.ro. Un total de 885 de persoane…

- O tanara din Turcia a fost salvata de sub daramaturi dupa noua ore si jumatate, in urma cutremurului puternic din Marea Egee. Buse este o tanara care a stat noua ore si jumatate sub daramaturi,...

- Un puternic seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, au anuntat centrele seismologice locale si internationale, informeaza Reuters. Sursa: USGS / EPA Numeroase persoane au iesit pe strazile orasului costier Izmir din Turcia dupa…