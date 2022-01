O fetita in varsta de 13 ani a fost accidentata, marti seara, de o locomotiva in Gara CFR Bacau. Din primele informații, se pare ca fetița ar fi incercat sa treaca liniile ferate prin loc nepermis. “Politistii au stabilit ca o minora de 13 ani, din Bacau, ar fi traversat liniile de cale ferata trecand prin trenul oprit la linia a doua, dupa care ar fi escaladat gardul despartitor al celor doua linii si, fara sa se asigure, ar fi sarit in gabaritul liniei intai, moment in care a fost surprinsa si accidentata de locomotiva. La fata locului a intervenit un echipaj medical care i-a acordat tinerei…