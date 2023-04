Stiri pe aceeasi tema

- In data de 28 aprilie, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Merei au fost sesizați cu privire la faptul ca Feraru Violeta a plecat impreuna cu cele doua fiice ale sale, Feraru Izabela, in varsta de 11 ani, și Feraru Maria, in varsta de 5 ani, in zona padurii din localitatea Varf, comuna Naeni. Politistii…

- In centrul orașului Ternopil, un baiat aflat la volanul unui cart de jucarie a dat peste o pensionara de 86 de ani, care a cazut și a suferit o fractura de șold, relateaza site-ul postului ucrainean TSN. Copilul nu a fost inca identificat.Accidentul s-a petrecut pe 17 aprilie in Piața Teatrului din…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca politistii au fost sesizati, sambata seara, cu privire la faptul ca un barbat, din comuna Curtisoara, ar fi fost injunghiat de catre o femeie, in timp ce se afla la domiciliul sau, scrie news.ro.Ce spune poliția„Din…

- Un scandal de proporții a avut intr-o familie in Olt, dupa ce un barbat si-a agresat sotia, iar apoi femeia l-a injunghiat. In urma atacului, amandoi au ajuns la spital, potrivit News.ro . Politistii au fost sesizati, sambata seara, cu privire la faptul ca un barbat, din comuna Curtisoara, ar fi fost…

- F.T. Angajati ai Secției Rurale de Poliție Cocoraștii Colț l-au identificat și reținut pe un barbat banuit de savarșirea unei infracțiuni de talharie. Concret, potrivit unui comunicat al politiei prahovene, „in cursul zilei de 19 martie, angajati ai sus-amintitei sectii au fost sesizați de catre o femeie…

- In perioada 10-12.03.2023, polițiștii timișeni, sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș, au desfașurat acțiuni pe principalele artere din județul Timiș, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, precum și pentru depistarea conducatorilor auto care au consumat alcool…

- Cea mai in varsta femeie din lume s-a stins la 128 de ani, in Africa de Sud. Johanna Mazibuko a trait in trei secole diferite, iar in ultimul an de viața considera ca nu mai vede rostul unui trai indelungat.

- Un barbat de 74 ani a decedat in urma coliziunii dintre doua autoturisme, sambata, in municipiul Moinesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. "O femeie in varsta de 44 ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune…