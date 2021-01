O femeie oferă o RECOMPENSĂ URIAȘĂ! Ce trebuie să faci ca să încasezi banii O femeie din Sighetul Marmației ofera o recompensa de 10.000 de euro celui care ii va da informații despre cine i-a incendiat bolidul de lux, relateaza Realitatea PLUS. Zarva in UDMR! S-a descoperit un parlamentar fara studii superioare! Autoturismul, in valoare de peste 50.000 de euro, a fost incendiat de o persoana necunoscuta in timpul nopții, iar faptașii sunt de negasit. Mașina fusese adusa recent din afara țarii, iar proprietarul nu a apucat nici macar s-o inmatriculeze sau sa-i faca o asigurare CASCO. Incendiul s-a extins și la un alt autoturism aflat in apropierea bolidului de lux.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

