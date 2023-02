Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Cluj anunța dispariția unui adolescent din localitatea Liteni, comuna Savadisla, in varsta de 14 ani.La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Turda a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul HUNYADI NORBERT, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar la data de 19…

- Incendiu puternic in SUA dupa ce un tren cu 50 de vagoane a deraiat intre statele Ohio si Pennsylvania. Nimeni nu a fost ranit, dar ca masura de precauție poliția a evacuat populația pe o raza de 1 kilometru in jurul accidentului.

- O femeie din statul american Pennsylvania este acuzata ca și-a omorat parinții, impușcandu-i in cap, apoi i-a dezmembrat cu o drujba, au declarat miercuri autoritațile, citate de Digi24. Verity Beck, in varsta de 49 de ani, și-a ucis parinții cu o cruzime ieșita din comun. Reid Beck, in varsta de 73…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 13 au fost ranite dupa ce o masina a accelerat si a intrat in pietoni, miercuri seara, intr-o intersectie aglomerata din Guangzhou, metropola din sudul Chinei, relateaza CNN.Videoclipurile care circula pe retelele sociale si care au fost geolocalizate de…

- O fata de 14 ani din Sibiu a fost rapita in timpul noptii din propria casa de patru barbati mascati.Politistii sunt in alerta si cer ajutor oamenilor pentru a o gasi. Oficial de la Politie La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 03.55, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu a fost…

- Cinci persoane au fost gasite moarte intr-o casa din Carolina de Nord , dupa ce se pare ca una dintre ele i-a ucis pe ceilalți, iar apoi s-a sinucis, transmite poliția, scrie Mirror.co.uk . Cadavrele a doi adulți și trei copii au fost descoperite sambata dimineața la o proprietate din centrul orașului…

- Coreea de Sud a anuntat marti ca a extradat catre Noua Zeelanda o femeie in varsta de 42 de ani, suspectata de uciderea a doi copii, ale caror ramasite au fost gasite in valize, relateaza AFP. Femeia, care este suspectata de faptul ca este mama celor doi copii - o cetateana neozeelandeza de origine…