O femeie din Timișoara acuză Taverna Racilor că a făcut toxiinfecție alimentară după ce a mâncat la ei O femeie din Timișoara acuza Taverna Racilor ca a facut toxiinfecție alimentara dupa ce a mancat in restaurantul lui Pescobar din Timișoara. Ca dovada femeia a postat bonul fiscal de la renumitul restaurant și a detaliat despre experiența suferita. Aceasta a ajuns sa fie internata in spital. „Am inceput sa vomit foarte tare, sa merg la toaleta și sa nu mai am aer. Ulterior am ramas fara aer și m-am invinețit la fața, maini și tot corpul. A trebuit sa chem salvarea din nou pentru ca starea mea s-a agravat. Am ajuns la Spitalul Municipal de Urgențe din Timișoara, acolo am primit perfuzie și tratament.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantul Taverna Racilor din Snagov, care a fost cuprins de flacari sambata, 16 decembrie, nu avea autorizație de securitate la incendiu. La ultimul control, localul, care ii aparține omului de afaceri Paul Nicolau, zis „Pescobar”, fusese amendat de pompieri cu 60.000 de lei, a confirmat, pentru…

- Un incendiu puternic s-a produs sambata, 16 decembrie, la restaurantul Taverna Racilor din Snagov, Focul se manifesta la acoperiș și mansarda, pe o suprafața de aproximativ 500 de metri patrați. Nu sunt raportate victime, transmite ISU București Ilfov, preluat de Agerpres. In locație se aflau 13 persoane…

- Procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții coordonate in 11 locații din București, intr-un dosar care vizeaza fraude cu terenuri ce au aparținut statutului. Prejudiciul estimat este de circa 10 milioane de euro. Procurorii au descins la locuințele unor persoane care au putere financiara importanta…

- In perioada 20-23 noiembrie, romanii care doresc sa se testeze pentru HIV, Sifilis și Hepatita B și C se pot adresa, anonim, Centrelor ARAS din București, Cluj, Tași, Timișoara sau pot comanda gratuit unul din cele 800 de kituri de testare gratuita (HIV și Hepatita C). Intre 20 și 26 noiembrie 2023,…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a caștigat in acest an 22 de contracte cu diverse aeroporturi din Romania, pentru care a incasat 211 milioane de euro. Jumatate din suma a fost caștigata in ultima luna. Tiberiu Urdareanu și-a caștigat renumele de regele aeroporturilor, dupa ce an de an a caștigat contracte…

- Patronul restaurantului Taverna Racilor, Paul Nicolau, supranumit Pescobar, a fost surprins in timp ce gonea pe strazile din București cu 245 de km/h. Nu a durat mult, iar omul de afaceri a ramas fara permis. Incepand cu data de 15 noiembrie, Pescobar nu va mai avea voie sa conduca. Timp de trei luni,…

- Incepand din aceasta luna, peste 170 de mii de elevi de clasa a III-a din Romania vor avea acces la un program educațional conceput sa transmita tinerelor generații principiile unei alimentații sanatoase și gesturile responsabile. Programul „Sarbatoarea Gustului” a inceput de la mijlocul acestei luni.…