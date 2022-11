Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 29 de ani din Texas a fost condamnata la moarte pentru ca a ucis o femeie insarcinata pentru a-i fura fatul din pantece in octombrie 2020, informeaza AFP, citat de Agerpres. Verdictul de condamnare a lui Taylor Parker a fost pronuntat miercuri in Texas, dupa cateva saptamani de proces…

- Durere nemarginita intr-o familie din Rișcani. Un cuplu și-a gasit fara suflare bebelușul de doar trei saptamani, intr-o cada cu apa. Tragedia a avut loc ieri, 17 octombrie, intr-o localitate din raionul Hincești.

- O femeie din Texas a fost condamnata luni pentru omor calificat, dupa ce și-a ucis prietena insarcinata pentru a-i lua copilul nenascut. Taylor Rene Parker in varsta de 29 de ani a fost gasita vinovata de uciderea lui Reagan Michelle Simmons-Hancock, de 21 de ani, prietena ei. Crima a avut loc in octombrie…

- O femeie insarcinata in 39 de saptamani care a fost internata la Spitalul din Buftea ii acuza pe medici ca ar fi fost lasata sa astepte in rezerva pana seara, cand s-a constatat ca fatul a murit. Polițiștii din Ilfov au deschis o ancheta in acest caz sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din…

- O femeie din SUA, judecata pentru uciderea unei gravide, cu scopul de a-i fura fatul, risca pedeapsa capitala.Este vorba despre Taylor Rene Parker, de 29 de ani, care a comis șocanta crima in urma cu 2 ani, in Texas. Procesul a inceput luni intr-un tribunal din New Boston, dupa cum relateaza presa de…

- O femeie de 29 de ani este judecata de luni pentru uciderea in octombrie 2020, in nord-estul Texasului, a unei femei insarcinate pentru a-i scoate si fura fatul care se afla in pantecele ei, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O femeie din Louisiana, insarcinata cu un fat fara craniu, care urma sa moara imediat dupa naștere, a fost nevoita sa calatoreasca peste 2.200 de kilometri, pana la New York, pentru a face intrerupere de sarcina, dupa ce spitalele locale au refuzat sa-i faca avortul, pe fondul incertitudinii privind…