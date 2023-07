Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CNN, o femeie in varsta de 64 de ani din Maine a reușit sa-și salveze cainele dupa ce a infruntat un urs și l-a lovit in fața cu pumnul. Lynn Kelly se afla in curtea casei sale din Porter, Maine, cand cainele ei a fugit in padure dupa ce a inceput sa latre. Kelly a alergat dupa caine și l-a…

- Un tata susține ca baiatul lui ar fi fost lovit de fosta partenera. Ionuț, așa cum s-a prezentat la Acces Direct, spune ca femeia ar fi incercat sa se razbune pe copii, dupa ce a decis sa se desparta de ea, de aici și furia mamei celor trei copii.

- O femeie a fost arestata preventiv, dupa ce, in urma unui scandal cu soacra sa, a imbrancit-o pe femeie. Aceasta a cazut, s-a lovit la cap si a murit, informeaza marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres. „Din cercetarile efectuate de politistii din…

- O fetița de 7 ani și o femeie de 45 de ani au scapat cu viața dupa ce o șoferița bauta le-a lovit cu mașina pe o trecere de pietoni din Verești. Accidentul a avut loc duminica la pranz iar șoferița in varsta de 31 de ani a incercat sa depașeasca niște mașini pe linia […] The post O fetița de 7 ani și…

- Tensiunile ruso-ucrainene se revarsa și la reuniuni diplomatice. La Ankara in timpul unui summit economic al națiunilor de la Marea Neagra, un parlamentar ucrainean l-a lovit cu pumnul pe un delegat rus.

- O femeie și un copil au ajuns pe 1 mai la spital. O mașina condusa de un tanar i-a lovit pe trotuar. Accidentul s-a produs luni, 1 mai, pe strada Tudor Vladimirescu, in apropiere de bariera CFR. Din primele constatari ale polițiștilor, un conducator in varsta de 19 ani ar fi pierdut controlul asupra…

- S-a intors roata: O femeie din Alba trimisa in judecata dupa ce a agresat un barbat și l-a lovit cu palmele peste cap S-a intors roata: O femeie din Alba trimisa in judecata dupa ce a agresat un barbat și l-a lovit cu palmele peste cap O femeie din Alba a fost trimisa in judecata de magistrații Judecatoriei…

- Minnesota Timberwolves l-a suspendat pe jucatorul francez Rudy Gobert pentru un meci dupa ce pivotul l-a lovit cu pumnul in piept pe un coechipier, ceea ce il exclude de la meciul de baraj cu Los Angeles Lakers de marti, a anuntat luni clubul sau, citat de AFP."Minnesota Timberwolves a anuntat astazi…