- Elon Musk anunța ca Tesla nu va mai accepta plați in Bitcoin, din cauza poluarii produse de minarea criptomonedei. Anunțul a produs o prabușire imediata a cotației acesteia cu 17%, dar a revenit la un nivel de peste 50 de mii de dolari, in tranzacțiile din Asia din aceasta dimineața.

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca "mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator". Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț.

- SpaceX accepta acum Dogecoin și va fi platit exclusiv in criptomoneda pentru lansarea unui viitor satelit numit DOGE-1 catre Luna. DOGE-1 este un cubesat menit sa dobandeasca „inteligența lunar-spațiala” folosind camere și senzori de la bord. Acesta este trimis și platit de o companie numita Geometric…

- Interesul public global pentru Dogecoin ( DOGE ), masurat prin statistici de cautare pe internet, a depașit-o pentru prima data pe cea a Bitcoin ( BTC ). Conform datelor din Google Trends, valorile atribuite fiecarei criptomonede pentru 2-8 mai se situeaza la 56/100 puncte pentru DOGE, comparativ…

- Seful producatorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a anuntat miercuri ca un vehicul Tesla poate fi acum cumparat folosind bitcoin, iar optiunea va fi disponibila in afara SUA ulterior in acest an, transmite Reuters.

- Seful producatorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a anuntat miercuri ca un vehicul Tesla poate fi acum cumparat folosind bitcoin, iar optiunea va fi disponibila in afara SUA ulterior in acest an, transmite Reuters. Miliardarul a scris pe Twitter: "Puteti cumpara acum…

- Elon Musk, cunoscut ca unul din cei mai excentrici miliardari din lume, a produs un „cutremur” in lumea criptomonedelor. Dupa ce Tesla a anunțat ca a cumparat Bitcoin de 1,5 milioade de $, piața criptomonedelor a avut o creștere de peste 20%, ajungand pentru prima data aproape de 60.000 de $. Ieri,…

- Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce miliardarul Elon Musk, proprietarul Tesla, a afirmat weekendul trecut ca preturile criptomonedelor ”par ridicate”, transmite Reuters, scrie news.ro. La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari…