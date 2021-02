Stiri pe aceeasi tema

- Batrana povestește ca a incercat sa gaseasca un loc liber pentru imunizare in zona unde locuiește, dar degeaba. Cand credea ca a scapat de griji, femeia a avut parte de o surpriza neplacuta.O furtuna puternica de zapada a lovit regiunea in care locuiește, iar strazile au fost acoperite de mormane de…

- Dornica sa se vaccienze impotriva COVID-19, Fran Goldman, 90 de ani, a fost nevoita sa treaca printr-un adevarat coșmar, informeaza The Seattle Times . In primul rand, batrana a reușit cu greu sa se programare pentru imunizare. Ea a sunat la Departamentul de Sanatate al statului Washington in fiecare…

- Cantaretul Elton John și actorul Michael Caine sunt protagonistii unui clip menit sa incurajeze britanicii sa se vaccineze impotriva COVID-19, in timp ce Marea Britanie pregateste extinderea campaniei de vaccinare, transmite CNN.Serviciul Britanic de Sanatate (NHS) precizeaza ca cele doua vedete internationale…

- Emily Lawson, o femeie in varsta de 101 ani, nascuta intr-o perioada in care omenirea era devastata de virusul gripei spaniole, a fost vaccinata impotriva COVID-19, joi, in Scoția, informeaza DPA, citata de Agerpres.Batrana a primit prima doza a unui vaccin anti-COVID-19 din partea NHS Greater Glasgow…

- „Orice persoana vaccinata din sistemul de invațamant va insemna o diminuare a riscului de transmitere a acestui virus, deci practic, va insemna o diminuare a riscului la care sunt supuși elevii și profesorii”, spune Sorin Cimpeanu.Pana in acest moment, aproape jumatate dintre angajații din sistemul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat alte 16.896 de persoane. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns astfel la 125.190. Patruzeci de reactii adverse comune si minore s-au inregistrat…

- Inscrierile pentru vaccinarea impotriva noului coronavirus, pe platforma dedicata programarilor, se pot face prin mai multe modalitati, in functie de cele trei etape ale campaniei din Romania, potrivit unui comunicat transmis de Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva…

- Germania, Slovacia si Ungaria au inceput vaccinarea impotriva Covid-19 sambata, cu o zi inainte ca acest lucru sa se intample in toate tarile din Uniunea Europeana. O femeie de peste 100 de ani, un membru al Comisiei pentrru gestionarea pandemiei, angajati din Sanatate sau chiar ministrul Sanatatii,…