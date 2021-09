Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 24 de ani din SUA a incarcat in programul Safe Travels o adeverința falsa de vaccinare, ca sa poata calatori in Hawaii și sa evite carantina obligatorie de 10 zile pentru cei nevaccinați, dar a fost prinsa pentru ca in loc de „Moderna” a scris „Maderna”, informeaza 9news.com, citat de HotNews.ro…

- O femeie in varsta de 34 de ani din America a fost arestata dupa ce a fost surprinsa ca se autosatisfacea pe o plaja din Savannah, statul Georgia. Christina Revels-Glick, pe numele sau, credea ca nu o vede nimeni, insa o alta femeie din locul respectiv a zarit-o pe aceasta și a anunțat imediat autoritațile.…

- O femeie a fost arestata in Germania pentru ca ar fi strans bani pentru organizatia terorista Statul Islamic. Ea este acuzata ca a ajutat un irakian, aflat in arest preventiv de la inceputul anului.

- Caz terifiant in Brazilia! O femeie și-ar fi vandut opt dintre copii pentru a-și cumpara droguri. Oamenii legii au intervenit in situația tragica și au arestat-o chiar in aceasta dimineața. Caz Brazilia: o femeie și-ar fi vandut 8 copii pentru droguri O femeie din Brazilia a șocat o lumea intreaga.…

- Atacul a avut loc duminica, in jurul orei 15:34.Agentii care au ajuns la fata locului au gasit o femeie de 39 de ani care prezenta o taietura minora la cap. Ea a fost tratata la fata locului inainte de a fi transportata la un spital din centrul Londrei, iar viata ei nu a fost pusa in pericol, potrivit…

- O femeie din Japonia, in varsta de 53 ani, a fost arestata dupa ce a incercat sa stinga flacara olimpica cu un pistol cu apa, luni, in momentul trecerii stafetei prin prefectura Ibaraki, informeaza RMC Sport, citata de Agerpres.

- Un avion Boeing 737 cargo a efectuat vineri o aterizare fortata in apele Pacificului din apropierea orasului Honolulu din Hawaii, cei doi piloti fiind salvati de Garda de Coasta, a anuntat Administratia Federala a Aviatiei din SUA, potrivit CNN, citeaza digi24.ro.