- Tribunalul Bucuresti a respins vineri cererea depusa de Adela Sorinela Safta, consiliera ANAF, prin care solicita sa fie declarata ilegala greva din Educatie, informeaza Agerpres.Potrivit deciziei instantei, cererea a fost respinsa ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa.”Anuleaza…

- Sindicatele din invatamant au fost date in judecata pentru a opri greva. O persoana a dat in judecata Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Uniunea Sindicatelor Europene din Educație si Federația Naționala Sindicala „Alma Mater” si cere constatarea…

- Adela Sorinela Safta a dat in judecata sindicatele din educație și a cerut constatarea ilegalitații grevei, conform portalului instanțelor de judecata, scrie portalul Financial Intelligence.Acțiunea a fost inregistrata marți, 6 iunie, la Tribunalul București și are primul termen de judecata, joi, 8…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater” au organizat miercuri, 10 mai, un amplu marș de protest in București, cu pornire din Piața Victoriei, traseul fiind Calea Victoriei – Palatului Parlamentului.…

- Trei federatii sindicale din invatamant vor organiza miercuri un mars de protest intre Piata Victoriei si Palatul Parlamentului, la care sunt asteptati 15.000 de participanti. Totodata, membrii de sindicat sunt intrebati daca vor sa intre in greva generala din 22 mai. Protestul este organizat de Federatia…

- Aproape 150 de profesori din Craiova au plecat miercuri dimineața spre București pentru a participa la protestul organizat de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater”.

- Sindicatele din Educatie au demarat strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale, avand in vedere ca solicitarile lor au ramas fara rezolvare, iar Executivul intentioneaza sa ia decizii cu impact negativ suplimentar pentru angajatii din invatamant.Conform unui comunicat, pana la momentul…