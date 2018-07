O tanara femeie din Oregon, care a fost data disparuta in urma cu o saptamana, a fost salvata de pe niste stanci marine pe care s-a prabusit cu Jeep-ul sau Patriot in urma unui accident, supravietuind in tot acest timp doar cu apa din radiatorul masinii distruse de accident, informeaza sambata Reuters. Foto: (c) Monterey County Sheriff's Office/via REUTERS Angela Hernandez, 23 de ani, originara din Portland, a fost gasita de o pereche de drumeti vineri seara, dupa ce acestia au remarcat epava SUV-ului Jeep Patriot, partial scufundata la baza unor stanci de 60 de metri care coboara in mare.…