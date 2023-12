Stiri pe aceeasi tema

- Funcționarii postului vamal Palanca au supus verificarilor un autobuz ce efectua cursa Odessa-Chișinau, avind 22 de pasageri la bord. In rezultatul controlului fizic efectuat in comun cu inspectorul Centrului Chinologic, in bagajul unei pasagere au fost depistate produse cosmetice, nedeclarate organului…

- O femeie a incercat sa introduca in țara produse cosmetice și medicamentoase, in cantitați comerciale, fara a le declara organului vamal, noteaza Noi.md Cazul a fost inregistrat de catre funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinau, in rezultatul controlului de specialitate al bagajelor…

- Funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chisinau, urmare a controlului de specialitate, au gasit in bagajul unei pasagere a rutei „Viena – Chisinau” șase telefoane mobile de ultima generație, nedeclarate organului vamal. Documentata pe caz este o nerezidenta, in virsta de 39 de ani, transmite…

- O pasagera a rutei "Istanbul - Chisinau" a incercat sa introduca in țara produse cosmetice și de parfumerie, in cantitați comerciale, fara a le declara organului vamal. Cazul a fost inregistrat de catre funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinau, in rezultatul controlului de specialitate…

- Cazul a fost inregistrat ieri, 1 noiembrie 2023, in Aeroportul Internațional Chișinau. Funcționarii vamali in comun cu polițiștii de frontiera, in cadrul controlului de specialitate a pasagerilor rutei „Chișinau- Viena”, au gasit, in bagajul unei pasagere, monede comemorative și lingouri, presupuse…

- Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificarilor un microbuz, ce se deplasa din Franța spre Republica Moldova, condus de un conațional in virsta de 40 ani. In urma controlului fizic detaliat, in compartimentul marfar, printre bagaje neinsoțite a fost depistat un lot comercial de fațade pentru…

- Documentat pentru intenția de transportare ilicita a unui lot comercial de hrana pentru animale Funcționarii postului vamal Leușeni au supus controlului de specialitate un mijloc de transport, ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova. Șoferul, un nerezident in varsta de 46 de ani, a comunicat…

- Un cetațean strain a fost depistat la vama Palanca cu substanța interzisa. Acesta a incercat sa o ascunda sub scaun, crezand ca oamenii legii nu o vor gasi acolo. Astfel, potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, cazul a fost inregistrat la postul vamal Palanca, pe sensul de ieșire din țara,…