- Miercuri, 17 martie, ora 15.50, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 56 de ani din comuna, care a relatat faptul ca in seara zilei de 15 martie, s-a deplasat la un bancomat pentru a retrage o suma de bani de pe cardul propriu. Intrucat aceasta nu se pricepea…

- Sophie Patrik are 35 de ani, este specialista in nutriție și antrenoare de yoga, locuiește in Bali și de mai bine de un an de zile a devenit adepta dietei „dry fasting” (n.r. – postul uscat). Practic, prin acest „regim”, Sophie refuza sa mai consume apa și se hidrateaza doar cu „apa vie”, cum o numește…

- O femeie din Marea Britanie și-a omorat cel de-al patrulea soț dintr-un motiv incredibil. A pornit de la un subiect banal, dar s-a terminat cu o crima. O femeie din Marea Britanie și-a omorat cel de-al patrulea soț dintr-un motiv incredibil. A pornit de la un subiect banal, dar s-a terminat cu o crima.…

- O femeie, din Targu Jiu, a disparut pe 4 februarie de acasa și este de negasit. Polițiști din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați marți de un barbat, despre faptul ca soția sa, Tanasa Ortensia Carmen, de 48 de ani, din municipiul Targu Jiu, la data de 4 februarie, ar fi plecat voluntar…

- Poliția Orașului Abrud a fost sesizata de catre o femeie din Abrud, cu privire la faptul ca, in seara zilei, in jurul orei 19,00, mama sa, Anuța Galdau, de 68 de ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Polițiștii din județ au transmis semnalmentele femeii catre presa, in speranța ca cineva…

- Cautarea copilului de 7 ani dat disparut de familie in satul Vanatori continua, luni dimineata, la 48 de ore de cand minorul a plecat de acasa sa se joace in sat, intre timp fiind publicate si semnalmentele baiatului pentru ca cei care il vad sa poata suna la 112. Cautarile…

- Teste zi de zi, dimineața și seara, vor fi facute la o manastirea din județul Suceava dupa ce arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a primit o plangere in care o femeie reclama faptul ca soțul ei, muncitor la manastire, vine beat acasa și face scandal, scrie Știri Suceava.In petiția adresata…