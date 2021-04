O fată de 17 ani din Ploieşti, ucisă de iubitul ei în vârstă de 48 de ani O tanara de 17 ani a fost gasita moarta, joi, in cladirea in care a funcționat baia publica din Ploiesti. Victima era cautata de polițiști, dupa ce mama ei ii anuntase disparitia. Dispariția fetei a fost anunțata la Poliția municipiului Ploiești miercuri, in jurul orei 18.30 de catre mama fetei. “IPJ Prahova a fost sesizat […] The post O fata de 17 ani din Ploiesti, ucisa de iubitul ei in varsta de 48 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

