Stiri pe aceeasi tema

- Kievul s-a aratat miercuri putin convins de explicatii ale fostului cancelar Angela Merkel, care si-a aparat politica de apropiere fata de Rusia, in pofida invaziei si razboiului ruse in Ucraina, relateaza AFP. Angela Merkel, care s-a retras din politica dupa ce a condus timp de 16 ani prima economie…

- Rusia este ”cea mai directa amenintare” la adresa ordinii mondiale din cauza invaziei lansate impotriva Ucrainei, a declarat joi, la Tokyo, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, citat de Agerpres . Rusia ”este astazi cea mai directa amenintare la adresa ordinii mondiale, cu razboiul…

- Presedintele Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite nu vor lasa Moscova sa intimideze tarile europene amenintandu-le ca le vor priva de resurse energetice, dupa ce au fost oprite livrarile de gaz catre Polonia si Bulgaria, transmite AFP. ‘Nu ii vom lasa sa isi ii foloseasca rezervele de petrol sau…

- Statele Unite ”nu ataca” Rusia, ci ”ajuta Ucraina sa se apere impotriva agresiunii ruse”, careia i-a trimis deja zece arme antitanc pentru fiecare blindata ruseasca, anunta intr-o alocutiune la Casa Alba seful statului american. Amenintarile presedintelui rus Vladimir Putin cu privire la o recurgere…

- Ieri, pe 27 aprilie, acțiunile au scazut, pe fondul rezultatelor mixte ale companiilor, al ingrijorarilor ca Rusia ar putea bloca fluxurile de gaze catre Europa, al luptelor pandemiei din China și al perspectivei unei inaspriri monetare agresive a Rezervei Federale. Acțiunile au scazut in Japonia, Australia…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anuntat luni ca este in pregatire un decret prezidential vizand restrictionarea accesului pe teritoriul Rusiei pentru cetatenii unor state responsabile de actiuni ‘inamicale’, in plin val de sanctiuni contra Moscovei in urma ofensivei sale in Ucraina, transmite…

- Tarile din UE au decis vineri sa dea Comisiei Europene mandatul de a face achizitii comune de gaze, dupa modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, in contextul in care razboiul din Ucraina duce la cresterea preturilor la energie, noteaza AFP. Cei 27 si Comisia „vor colabora de urgenta in ceea ce…

- Tarile din UE au decis sa dea Comisiei Europene mandatul de a face achizitii comune de gaze, dupa modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, in contextul in care razboiul din Ucraina duce la cresterea preturilor la energie, noteaza AFP.Cei 27 si Comisia „vor colabora de urgenta in ceea ce priveste…