Stiri pe aceeasi tema

- Pierrette Herzberger-Fofana, o eurodeputata germana de culoare, a anuntat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca a depus plangere impotriva Politiei din Belgia dupa ce ar fi fost brutalizata de agenti de politie, informeaza site-ul LeVif.be, anunța MEDIAFAX.Eurodeputata Pierrette Herzberger-Fofana,…

- Donald Trump a anuntat ca urmeaza sa semneze un decret privind o reforma a politiei si ca urmeaza sa se exprime intr-o conferinta de presa cu privire la acest subiect, dupa mai multe saptamani de manifestatii in Statele Unite in urma mortii lui George Floyd, un afroamerican asfixiat de un politist alb…

- O femeie, angajata, ca dispecer in cadrul poliției americane, a fost de serviciu pe 25 mai, atunci cand George Floyd a fost ucis de un ofițer. Aceasta a urmarit in direct momentele in care barbatul afro-amrican era reținut de polițiști. Șocata de ceea ce vedea, ea a sunat un superior.Sky News a publicat…

- Reprezentantii Partidului Democrat din Congresul SUA au anuntat luni un proiect legislativ pentru o reforma ampla a politiei, in timp ce lumea se aduna la priveghiul lui George Floyd, barbatul de culoare ucis de politistii din Minneapolis, transmite dpa. Floyd, in varsta de 46 de ani, a murit in 25…

- Alesi democrati din Congresul american urmau sa prezinte luni un set de masuri in cadrul luptei impotriva violentelor politistilor si a discriminarilor rasiale din Statele Unite, in urma protestelor declansate de moartea lui George Floyd, un afroamerican asfixiat pana la moarte de catre un politist…

- Protestele ce solicita reformarea poliției dupa uciderea lui George Floyd, un barbat de culoare din Minneapolis, au avut loc și duminica în Statele Unite, manifestațiile fiind cel puțin la fel de extinse ca cele de sâmbata, transmite Reuters. Protestele din weekend s-au desfașurat…

- Un camion cisterna a rulat catre manifestanti pe o autostrada inchisa, la Minneapolis, in Minnesota, intr-o atmosfera tensionata in Statele Unite, din cauza mortii in urma cu o saptamana a lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari a Politiei din Minneapolis, relateaza Reuters.

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…