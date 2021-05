Stiri pe aceeasi tema

- Prima eclipsa totala de luna din ultimii doi ani și unica din 2021 an va avea loc miercuri, 26 mai, odata cu "Superluna Sangerie", momentul din an in care luna se va afla la cea mai mica distanța fața de Terra, relateaza The Guardian, citat de libertatea.ro.

- Ministerul rus al apararii a spus vineri ca un avion de lupta MiG 31 a escortat o aeronava strategica de recunoaștere RC 135 a Statelor Unite deasupra Oceanului Pacific, de-a lungul țarmului din Kamceatka, a transmis agenția TASS, citata de Reuters. Potrivit ministerului apararii de la Moscova,…

- Potrivit oamenilor de știința, asteroidul se va apropia la 2 milioane de kilometri de Terra, suficient, sa fie clasificat drept potențial periculos. Cu toate acestea, NASA a dat asigurari ca nu exista risc de impact cu Pamantul. Astronomii așteapta cu nerabdare sa studieze cel mai mare astfel de obiect…

