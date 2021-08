Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a impus la limita cu Chindia, scor 1-0, in etapa a treia din Liga 1, insa targoviștenii au oferit imaginea serii.Pe stadionul din Gruia au fost cateva mii de suporteri, insa dintre aceștia, Chindia a avut doar doi. Tot sectorul destinat oaspeților era aproape gol, iar cei doi […] Articolul…

- SSU Politehnica si-a completat lotul cu o noua „aripa”. Alb-violetilor li s-a alaturat si Daniel Benzar, care in sezonul trecut a fost componentul Rapidului si care a semnat la randul sau pe doi ani de zile. Daniel Dumitru Benzar (23 ani) e a saptea sosire sub comanda lui Dorin Toma, dupa Zaluschi,…

- CFR Cluj a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), campioana Gibraltarului, Lincoln Red Imps, in mansa I a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Prima ocazie le-a aparținut celor de la Lincoln in primul minut al partidei. Gomez a patruns in careul lui Arlauskis, dar Bouhenna…

- ASU Politehnica Timisoara, care a fost prezentata sub noua denumire de SSU Politehnica, oficializata in urma CEx-ului FRF de astazi; si Ripensia, reprezentantele orasului de pe Bega in Liga 2 si in stagiunea 2021-22, si-au aflat azi programul din sezonul regular. Alb-violetii au un inceput greu, cu…

- ASU Politehnica a organizat azi un joc-scoala pentru trialisti. Jucatorii care dau probe pentru prima echipa i-au avut ca adversari pe tinerii din club nascuti intre 2003 si 2005 aflati sub observatia lui Sorin Brindescu. Trialistii s-au impus cu 1-0 prin golul din penalty al lui Bogdan Pop, jucator…

- ASU Politehnica vrea sa se apropie de fotbalul de mare performanta si conducerea clubului a gandit in ultimul an un proiect inspirat din fotbalul german. Astazi a fost oficializata societatea pe actiuni SSU Politehnica Timisoara, una in al carui consiliu de administratie se regasesc Cosmin Contra si…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:30, in localitatea Cațcau. Din primele informații, coliziunea a avut loc intre un autoturism condus de un barbat in varsta de 65 de ani și ansamblul de vehicule care il urma, condus de un barbat din județul Suceava. Cele doua vehicule…