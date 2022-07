O drona militara americana MQ-9 Reaper s-a prabușit, joi, in apropiere de Campia Turzii. Drona s-a prabușit in jurul orei 14:00, la cațiva kilometri de baza aeriana de la Campia Turzii unde se afla și soldații americani. Ministrul Vasile Dincu a declarat joi la Digi24 ca drona era intr-o misiune „de antrenament”. „Nu au fost pagube, au cazut pe camp, intr-o zona nelocuita. Americanii sunt cei care fac prima analiza in acest moment. (…) Deocamdata aceste drone sunt folosite pentru antrenament. Ne antrenam impreuna, și noi și americanii, cu aceste drone”. „Nu au fost pagube, a cazut pe camp, intr-o…