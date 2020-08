Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi intra in gura fanilor dupa ultima postare de pe rețelele de socializare. De ce fanii au acuzat-o ca iși face soțul de rușine? Laura Cosoi, acuzații de la fani. Cu ce „iși face soțul de rușine”? Laura Cosoi a fost luata la vizor de unii interauți mai carcotași. Nicio persoana publica nu a…

- Nu e niciodata ușor pe internet! Laura Cosoi a ajuns ținta unor critici extrem de bizare, dupa ce a postat o poza care a starnit supararea unei internaute. Insa, actrița a ramas ferma pe poziții și a dat un raspuns care chiar i-a amuzat pe unii.

- Larissa Blanco, o tanara din Brazilia diagnosticata cu noul coronavirus, a decedat pe patul unui spital privat din Sao Paolo, la scurt timp dupa ce a nascut gemeni, noteaza Daily Mail. Tanara mamica a apucat doar sa-i vada pe cei doi gemeni, Guilherme și Gustavo, apoi a suferit o sangerare masiva care…

- Larissa Blanco a fost diagnosticata cu noul coronavirus in data de 12 iunie, in timp ce era insarcinata cu gemeni. Femeia a fost testata de Covid-19 dupa ce a prezentat simptome similare unei gripe. Din zin in zi, starea de sanatate a gravidei s-a deteriorat, iar in data de 26 iunie tanara a fost…

- O romanca plecata in Marea Britanie trece printr-un cosmar! Din noiembrie, Diana Bercuci sta in inchisoare acuzata ca si-ar fi rapit propriul copil pe care il are cu un cetatean englez.

- Barbatul in varsta de 52 de ani era urmarit de poliția italiana și de cea spaniola, ca urmare a implicarii sale in traficul de droguri intre Italia și Spania. La cinci luni de la moartea sa, au fost arestate cinci persoane, patru spanioli și un italian, scrie www.valledaostaglocal.it. Cei…

- O romanca este acuzata ca si a ucis sotul, Giuseppe Nirta, unul dintre membrii temutei organizatii 39;Ndrangheta, presa italiana scriind ca aceasta crima a avut loc in Spania, potrivit Hotnews.Initial, romanca a fost pusa sub acuzare pentru complicitate la omor. Anchetatorii au incadrat astfel fapta…

- O romanca, Cristina Toma, este acuzata ca si-a ucis sotul, pe Giuseppe Nirta, unul dintre liderii temutei organizatii 'Ndrangheta. Potrivit presei italiene, crima ar fi avut loc in Spania.Citește și: SURSE - Miza ascunsa a moțiunii de cenzura: PSD se teme de o migrație a aleșilor locali…