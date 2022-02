O declarație uitată despre soarta românilor din Ucraina Izbucnirea razboiului din Ucraina ne-a readus in memorie referendumul de acum mai bine de 30 de ani privind independența acestui stat, dar mai ales declarația ferma a Parlamentului de la București privind organizarea acestuia in teritoriile locuite de romani. ”Teritoriile romanești din Ucraina au fost rupte din trupul țarii” Pe data de 28 noiembrie 1991, cele doua camere ale Parlamentului Romaniei adoptau Declarația privind Referendumul din Ucraina, din data de 1 decembrie 1991 (vezi documentul in facsimil). Prin aceea declarație, Parlamentul Romaniei saluta hotararea autoritaților ucrainene de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

