O ''cupola de caldura'' instalata deasupra vestului Canadei a provocat temperaturi record, declansand duminica alerte de canicula in trei provincii si doua teritorii arctice, potrivit AFP. Peste 40 de noi recorduri de temperatura au fost inregistrate in provincia Columbia Britanica pe parcursul weekendului trecut, in special in statiunea de schi Whistler. Foto: (c) Jennifer Gauthier / REUTERS Meteorologii canadieni estimeaza ca presiunea ridicata, care tine aerul cald captiv deasupra regiunii, va continua sa duca la stabilirea unor noi recorduri de caldura in zilele care urmeaza.…