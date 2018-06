Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii buzoieni au intervenit joi in Zona Industriala a municipiului Buzau, dupa ce a fost semnalat un incendiu la o hala unde se produc geamuri. Cateva zeci de muncitori au fost evacuati din incinta inundata cu fum.

- Fondatorul companiilor SpaceX si Tesla, miliardarul american Elon Musk, a anuntat ca intentioneaza sa lanseze o noua afacere: o fabrica de bomboane. "Voi deschide o firma pentru productia de dulciuri. Va fi fenomenal",...

- Tesla a fost data in judecata de startup-ul Nikola Motor, producator de camioane electrice pe baza de hidrogen, care ii cere peste 2 miliarde de dolari pentru ca i-ar fi incalcat brevetele. In procesul intentat marti la un tribunal din Arizona, Nikola sustine ca Tesla a copiat design-ul camioanelor…

- Compania pe care Elon Musk a construit-o sa introduca viitorul masinilor electrice ar putea ramane fara bani in acest an. Tesla cheltuie atat de multi bani, incat, fara finantare suplimentara, exista un risc real sa ramana fara numerar in 2018.

- La doar cateva zile dupa ce Elon Musk transmitea case simte foarte optimist in ceea ce privește proiectul Tesla 3, linia de producție pentru mașini a companiei din Fremont, California a fost inchisa temporar. Anunțul a venit fara vreo avertizare, iar muncitorii au fost trimiși acasa in vacanța fara…

- Dupa ce a vandut in doar patru zile aruncatoare de flacari in valoare de 10 milioane de dolari, compania Boring detinuta de Elon Musk a anuntat ca a inceput productia celui mai recent produs pentru finantarea proiectelor de infrastructura: blocuri asemanatoare cu LEGO, realizate din pietre…

- Tatal in varsta de 72 de ani al lui Elon Musk are o fetița in varsta de 10 luni cu fiica lui vitrega. Aceasta informație ar putea explica relația ”amara” din familia lui Elon Musk, despre care patronul Tesla a vorbit de curand. Intr-un interviu pentru Rolling Stone, oferit de curand de curand cunoscutei…

- Celebrul patron Space X a decis vineri, in urma unor comentarii primite pe Twitter, sa stearga paginile de Facebook ale companiilor sale Space X si Tesla, dar si propriul profil de pe reteaua de socializare, alaturandu-se astfel miscarii #deletefacebook (iesi de pe facebook, n.r.).