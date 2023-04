Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au dispus incetarea procesului penal fata de doua inculpate, o consiliera APIA si directoarea unei sucursale bancare, la data faptelor. Motivul este ca faptele s-au prescris intre timp. Procurorii DNA au sustinut ca angajata APIA ar fi obtinut, in numele unor fermieri, aproape 300.000 de lei. Conturile au fost deschise de cealalta inculpata din dosar, directoarea unei sucursale bancare, au mai precizat anchetatorii. Procurorii DNA din Craiova anuntau, in decembrie 2021, trimiterea in judecata a doua inculpate. Este vorba de o consiliera de la APIA Baia de…