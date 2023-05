Stiri pe aceeasi tema

- Performantele economice ale Romaniei, magnet pentru muncitorii straini, titreaza The Economist. La fel ca Italia anilor ’70, Romania se afla astazi pe punctul de a trece de la o tara de emigranti la una de imigranti, scrie The Economist, citat de Business Magazin. Economia Romaniei a crescut constant…

- Cu o generație in urma, romanii stateau la cozi pentru mancare. Astazi la București s-au intors cozile, dar cei care se asaza nu sunt romani. Pe o strada, refugiații ucraineni se aliniaza in fața unui centru de distribuire a ajutoarelor. In alta parte a Capitalei, nepalezi, oameni veniti din Bangladesh…

- Județul Cluj este in topul locurilor de munca vacante la stat, dupa București. In luna martie a acestui an, instituțiile publice din Romania au pus la bataie 3.000 de job-uri, cat pentru ianuarie și februarie la un loc.

- Citez din „Național” de ieri. Titlu: „Inca o donație pentru Ucraina. Romania, forțata de U.E. sa plateasca 46 de milioane de euro.” E puțin. Popular se spune „o nimica toata”. 46 de milioane de euro inseamna 100 de mașini de lux cu numere de Ucraina, care au defilat prin București, Constanța, Mamaia…

- „Esec” – un cuvant care s-a auzit de foarte multe ori despre imaginea turistica a Romaniei de la specialistii si oficialii care au participat la a treia editie a evenimentului SMART Romania – Educatie in Business, organizata cu public select la Beraria Gambrinus din Bucuresti (bd. Regina Elisabeta,…

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, ieri , la 5.787, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai (foto). Potrivit acestuia, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii…

- Opt persoane, inclusiv doi cetateni albanezi, au fost trimise in judecata pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic international de droguri de mare risc, trafic intern de droguri de mare risc, anunta IGPR, care afirma ca a fost destructurat cel mai important grup infractional care…

- MAGYARENGLISH Numarul refugiatilor din Ucraina in alte tari europene a depasit pragul de 8 milioane de la inceperea invaziei ruse in aceasta tara, la 24 februarie 2022, potrivit cifrelor actualizate joi de Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), transmite EFE. Din acest total, 4,8 milioane…