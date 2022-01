Stiri pe aceeasi tema

- Honda Motor si partenerul sau chinez Dongfeng Motor vor construi o noua fabrica in Wuhan pentru a fabrica exclusiv vehicule electrice (EV) incepand cu 2024, potrivit unui comunicat al companiei japoneze, transmite Reuters, citat de news.ro Noua fabrica va avea o capacitate de productie de…

- Constructorii japonezi Toyota și Honda estimeaza ca, pana in 2030, toate mașinile din Europa vor fi electrice sau hibride. Producatorii auto japonei, Toyota și Honda au planuri extrem de ambitioase, in ceea ce privește ecologizarea trasnportului. Toyota vizeaza ca, in 2030, totalitatea vehiculelor vandute…

- Producatorul chinez de smartphone Xiaomi Corp va construi in apropiere de Beijing o uzina capabila sa asambleze 300.000 de vehicule electrice pe an, au anuntat sambata autoritatile din capitala Chinei, citate de Reuters, informeaza AGERPRES . Conform unui acord semnat sambata, viitoarea uzina a diviziei…

- Fabrica va fi construita in doua etape, iar Xiaomi va construi, de asemenea, sediul central al diviziei sale auto, birourile de vanzari si cercetare in Zona de Dezvoltare Economica si Tehnologica Beijing, a aratat agentia de dezvoltare economica Beijing E-Town, sustinuta de guvern, pe contul sau oficial…

- In 2020, Daimler a anunțat ca intr-un an va inceta sa mai produca motorul diesel cu șase cilindri la uzina din Berlin. Acum, insa, spre ușurarea personalului de acolo, Mercedes-Benz a declarat ca aceasta fabrica va construi motoare electrice de inalta performanța. Este vorba despre așa numitele motoare…

- Ford Motor vrea sa devina al doilea producator american de automobile electrice, dupa Tesla, in decurs de 24 de luni, cu o capacitate de a produce 600.000 de unitati la nivel global in 2023, a declarat joi directorul general de la Ford, Jim Farley, pentru publicatia Automotive News, informeaza AGERPRES…

- Vanzarile Bayerische Motoren Werke (BMW) in octombrie sunt peste asteptari, iar cele din noiembrie au avut un start bun, a anuntat marti directorul financiar Nicolas Peter, adaugand ca se asteapta ca firma sa atinga in 2021 limita superioara a estimarilor privind marja de profit la divizia auto, intre…

- Companiile, care pe langa Toyota includ Mazda Motor, Subaru, Yamaha Motor si Kawasaki Heavy Industries, au facut anuntul la o pista de curse in Okayama, vestul Japoniei, unde Toyota participa cu o masina cu hidrogen. Masina de curse cu hidrogen este condusa de directorul general al Toyota, Akio Toyoda,…