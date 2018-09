Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana italiana Ernest Airlines isi intrerupe temporar toate zborurile in Romania, din 8 octombrie, urmand sa le reia la finalul lunii martie 2019, cu mai multe destinatii din Italia spre Romania. Decizia a fost luata in contextul unui plan de imbunatatire, care include si extinderea flotei.

- O companie aeriana a luat decizia de a intrerupe zborurile pe care le efectua spre și din Romania. Zborurile vor fi reluate la finalul lui martie 2019. Ernest Airlines și-a lansat operațiunile in iunie 2018 și opereaza, printre altele, curse directe București-Verona, București-Genova, Iași-Verona și…

- Ernest Airlines îsi întrerupe temporar, din 8 octombrie, operatiunile în România, urmând sa le reia în primavara anului 2019, cu mai multe destinatii din Italia spre România, se arata

- Ernest Airlines isi intrerupe temporar, din 8 octombrie, operatiunile in Romania, urmand sa le reia in primavara anului 2019, cu mai multe destinatii din Italia spre Romania, informeaza, luni, un comunicat al companiei. Compania aeriana italiana si-a lansat operatiunile in iunie 2018, odata cu anuntarea…

- Compania aeriana Wizz Air va opera incepand cu 15 decembrie, din Craiova, zboruri spre Bruxelles Charleroi, in Belgia, pasagerii avand la dispozitie doua zboruri saptamanale. Totodata, operatorul urmeaza sa anunte extinderea retelei sale din Europa cu inca 10 noi rute. "(...) Suntem…

- In plus, Ernest Airlines devine prima companie aeriana italiana si a doua din lume care introduce Amazon Pay, cea mai noua metoda de achizitionare de bilete. Toti cei care au cont de Amazon pot achizitiona bilete de avion pana pe 4 august si primesc 10- reducere la toate zborurile din perioada iulie-…

- Compania aeriana Wizz Air va lansa, din 16 decembrie, o cursa ruta regulata, Cluj-Napoca – Birmingham (Marea Britanie), cu o frecventa de doua zboruri pe saptamana, in zilele de miercuri si...

- Tarom va amana deschiderea rutei Chișinau-Timișoara-Chișinau, planificata pentru 2 iulie, pana in toamna, in urma unor analize de trafic și ținand cont de solicitarile reduse din aceasta perioada, anunța compania intr-un comunicat transmis miercuri, scrie Mediafax.„In urma unor analize de…