Stiri pe aceeasi tema

- Noul agent 007: Simon din Bridgerton sau o femeie? In iulie 2019 au aparut pentru prima data zvonuri conform carora o femeie de culoare va juca rolul noului agent 007 din seria James Bond. Este vorba despre actrița Lashana Lynch, cunoscuta publicului din seria Captain Marvel. Au fost zvonuri controversate…

- Prima colecție Louis Vuitton in care a fost alterata sigla A fost lansata noua colecție Louis Vitton x Urs Fischer. Colecția capsula aduce pe piața viziunea nonconformista a artistului de origine elvețiana asupra legendarei sigle Louis Vuitton. Fischer este primul designer caruia i s-a permis sa „altereze”…

- Moarte controversata in cazul actriței Tanya Roberts. In urma cu doar o zi, presa internaționala a facut șocantul anunț cum ca aceasta a incetat din viața. Surpriza de proporții a venit cand s-a aflat ca, de fapt traiește. Din pacate, știrea s-a adeverit, iar fosta actrița Bond și ingerul lui Charlie…

- Actrița Tanya Roberts, partenera lui Roger Moore in James Bond și protagonista in seria Ingerii lui Charlie, a murit intr-un spital din Los angeles, la varsta de 65 de ani, scrie BBC. Moartea ei fusese anunțata accidental cu o zi inainte, insa actrița era de fapt in viața, chiar daca internata in spital.

- James Bond e un personaj fascinant, iar asta in special datorita longevitatii sale. A fost creat de scriitorul britanic Ian Fleming, in 1953, iar din 1962 a devenit popular in toata lumea, odata cu lansarea francizei cinematografice. Insa cine au fost persoanele reale care au servit drept sursa de inspiratie…

- O colectie de cutite de vanatoare, dintre care patru lucrate de fabricanti locali din chiar trofeele de cerb vanate de Nicolae Ceausescu, va fi scoasa la licitatie marți, 17 noiembrie, in cadrul unei licitatii online Artmark, arata organizatorii intr-un comunicat.Colectia fostului dictator comunist,…

- Pistolul folosit de legendarul actor Sean Connery, decedat pe 31 octombrie la varsta de 90 de ani, in lungmetrajul ''Dr.No'', primul film din seria ''James Bond'', este piesa de rezistenta a unei licitatii care va avea loc luna viitoare la Hollywood, informeaza Reuters.…