Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat luni reînnoirea lui Jerome Powell în funcția de președinte al Bancii Centrale Americane (Fed), pentru un al doilea mandat de patru ani, alegere care marcheaza pentru Joe Biden o dorința de continuitate, dar și de consens între republicani și democrați, relateaza…

- Aproximativ 18 milioane de copii din Uniunea Europeana sufera de saracie sau excluziune sociala, iar multi altii sunt expusi acestui risc ca urmare a pandemiei de Covid-19, a anuntat vineri UE cu ocazia sarbatoririi, pe 20 noiembrie, a Zilei internationale a drepturilor copilului.„Astazi…

- Aproximativ 18 milioane de copii din Uniunea Europeana sufera de saracie sau excluziune sociala, iar multi altii sunt expusi acestui risc ca urmare a pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri UE cu ocazia sarbatoririi, pe 20 noiembrie, a Zilei internationale a drepturilor copilului, informeaza Agerpres…

- Pasarea flamingo este impresionanta din punct de vedere al aspectului, avand un colorit spectaculos. Din acest motiv, pasarea flamingo este foarte populara in lumea intreaga, imaginea ei fiind adesea imprimata pe haine și și accesorii.Descopera curiozitați și lucruri interesante despre pasarea flamingo:Cum…

- Cercetatorii au masurat nu doar numarul deceselor survenite din cauza pandemiei anul trecut, dar și varsta la care au avut loc acestea, estimand astfel mult mai exact impactul devastator al crizei sanitare. Analiza a fost realizata in 37 de țari, ceea ce inseamna ca bilanțul real este mai mare, scriu…

- Controversata lege care limiteaza dreptul femeilor din Texas la intreruperea sarcinii a fost blocata temporar de un judecator federal, potrivit BBC. Judecatorul Robert Pitman a aprobat o cerere a administratiei Biden de a impiedica punerea in aplicare a legii in timp ce ea este contestata legal. Legea…

- ”Impactul este un zero absolut. Nimeni nu ar trebui sa il interpreteze ca un impact asupra politicii noastre”, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki. Acordul a fost convenit vineri, la doua saptamini dupa ce presedintii Xi si Biden au purtat pe 9 septembrie prima lor conversate telefonica…

- SUA vor ridica restricțiile de calatorie cauzate de pandemia de COVID 19 pentru cei care vin din Marea Britanie, Uniunea Europeana, plus alte state, care sunt vaccinați cu ambele doze anti-coronavirus. Masura va intra in vigoare in noiembrie, a anunțat administrația Biden, informeaza The Guardian .…