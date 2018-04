Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Vlad Ciurea este un nume cu rezonanta nu doar in neurochirurgia nationala ci si in neurochirurgia internationala, intrucat, intre 2005 si 20017 a fost vicepresedinte al Societatii Mondiale de Neurochirurgie - forul stiintific cel mai important din lume in acest…

- Alumil Rom Industry (ALU), filiala din Romania a grecilor de la Alumil Aluminium, propune actionarilor in sedinta din 25 aprilie un dividend brut de 0,416 lei pe actiune, ceea ce la preturile de tranzactionare preanunt de 1,38 lei, echivaleaza cu un randament de 30%, cel mai ridicat de la bursa,…

- Reducerea contributiilor afecteaza, de peste ani, pensia generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea. "În…

- Compania Elbit Imaging, a carei subsidiara detine proiectul Casa Radio din Bucuresti, a platit o amenda de jumatate de milion de dolari Comisiei pentru Bursa si Valori Mobiliare (SEC) din SUA pentru presupusa incalcare a unei legi privind practicile de coruptie in strainatate. Amenda se refera o afacere…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a jucat in lungmetraje hollywoodiene precum cele din franciza "Capitanul America/ Captain America", este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care are loc in perioada 27 aprilie - 3 mai, in Bucuresti.