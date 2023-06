Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de experți in nutriție explica in The Mirror ca bananele nu sunt recomandate chiar inainte de a merge la culcare, deoarece ar putea provoca tulburari majore ale somnului și chiar vise urate. Banana reprezinta un aliment extrem de valoros, pe care o putem manca aproape in orice moment al zilei.…

- Serviciile solicitate de catre pacientii simptomatici cu astm sunt in crestere cu peste 70% in primele 4 luni ale anului 2023 fata de anul 2022, avertizeaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. ”Astmul redevine una dintre principalele afectiuni care aduc pacientul…

- Doctorul Alberto Zangrillo, medicul curant al lui Silvio Berlusconi, a recunoscut sambata ca fostul premier italian sufera de "o patologie grava" si se afla intr-o situatie "dificila", dar a subliniat ca "raspunde bine la tratament", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ochii noștri ne-ar putea ajuta la diagnosticarea maladiei Alzheimer inainte ca simptomele sa fie vizibile. In general, aceasta boala nu este detectata inainte ca memoria și comportamentul sa nu fie afectate. Cercetatorii afirma ca unele modificari ale retinei pot fi puse in legatura cu tulburarile de…

- Doi jandarmi aflați in misiune au fost raniți dupa ce arma unuia dintre ei s-a descarcat accidental. La momentul producerii incidentului, cei doi incercau sa opreasca niște hoți de fier vechi. „Un echipaj format din trei subofițeri, in timp ce acționa pe raza județului Ilfov, a observat, pe un teren…

- Unele bacterii implicate in apariția parodontitei ar putea favoriza declanșarea unei crize in cazul pacienților suferinzi de poliartrita reumatoida. In esența, poliartrita reumatoida este o boala inflamatorie cronica a articulațiilor. Aceasta boala afecteaza femeile de doua ori mai mult comparativ cu…

- Retras din viata politica la jumatatea lunii ianuarie dupa aparitia unor probleme de sanatate, Codrin Ștefanescu, a dezvaluit astazi care este starea sa actuala de sanatate, dupa analizele medicale efectuate in Elveția: „Ma lupt pana la capat, in felul meu, personal, cu doamna cu coasa! Asta e tot ce…