- Compania farmaceutica AstraZeneca a anunțat retragerea vaccinului anti-Covid-19 Oxford-AstraZeneca la nivel mondial, dupa ce a admis in documente judiciare ca poate cauza un efect advers rar și periculos. Vaccinul nu va mai fi utilizat in Uniunea Europeana, dupa ce compania a decis retragerea voluntara…

- Guvernul cauta cu disperare sa salveze compania Tarom și incearca sa convinga marile companii aviatice din Golf sa cumpere un pachet de acțiuni la operatorul național de transport aerian. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca se cauta soluții pentru TAROM, compania aeriana naționala…

- Ce faci cand te lovește ghinionul și ai nevoie de ajutor? Cand ai nevoie de bani ca sa te tratezi pentru o boala sau pentru o operație? Cate rude și prieteni iți sar in ajutor? Cum o scoți la capat? Cand ai o problema medicala te gandești probabil ca ai nevoie de noroc, relații sau bani ca sa te faci…

- Președintele Klaus Iohannis va organiza marți, de la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa in care va vorbi despre NATO. Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Palatul Cotreceni , ca nu intenționeaza sa-și scurteze mandatul de președinte, așa cum s-a vehiculat in lumea politica…

- Daca pentru acest an, guvernanții s-au laudat ca nu vor apela la majorari de taxe, anul viitor, vom avea ceva surprize, in acest sens. Așa, de exemplu, se va intampla cu impozitul pe proprietate, care va crește semnificativ. Impozitul pe proprietate se va tripla, in 2025, cand urmeaza sa intre in vigoare…

- In privința numarului copiilor care sunt victime ale accidentelor rutiere, țara noastra se plaseaza pe primele locuri in Uniunea Europeana. Potrivit unor statistici, aproximativ 100 de copii iși pierd viața in urma acestor accidente. O verificare a Brigazii Rutiere a evidențiat ca parinții neglijeaza…

- Palatul Buckingham publica un video cu monarhul britanic și numeroasele scrisori cu mesaje de susținere adresate in ultimele saptamani. Regele Charles al III-lea a primit peste 7.000 de scrisori de susținere dupa anunțul legat de boala de care sufera, facut la inceputul acestei luni, transmite BFMTV…

- Ucraina se reorienteaza catre ruta dunareana pentru a-si exporta bunurile, ocolind blocajul de la granița cu Polonia, titreaza Bloomberg. Kievul vizeaza revenirea exporturilor la nivelul de dinainte de razboi. Oleksandr Kubrakov, ministrul ucrainean al infrastructurii, a subliniat angajamentul țarii…