India votează: sunt cele mai ample alegeri din lume Alegerile s-au deschis vineri pentru prima și cea mai complexa faza a maratonului electoral din India, marcand inceputul unei votari in care Prim-ministrul Narendra Modi iși dorește sa caștige un al treilea mandat consecutiv. Aproximativ 969 de milioane de persoane sunt eligibile sa voteze in cel mai amplu proces electoral din istoria umanitații. Votarea va […] The post India voteaza: sunt cele mai ample alegeri din lume appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a publicat lista candidaților la alegerile europarlamentare din data de 9 iunie și astfel am aflat ca 15 alianțe și formațiuni se bat pentru voturile romanilor. Sunt insa și 7 independenți. Lista candidaților la europarlamentare, alegeri care vor fi organizate pe data de 9 iunie…

- Președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase, susține ca este pregatit pentru a participa la prezidențiale. „Niciodata sa nu spui niciodata”, a declarat Nastase in cadrul emisiunii Puterea a Patra.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a actualizat platforma online, introducand o noua secțiune pe site destinata cetațenilor romani din diaspora. Aceasta vine in sprijinul unei informari corecte privind alegerile pentru Parlamentul European , programate pentru iunie 2024. Secțiunea nou activata furnizeaza…

- Fostul premier al Romaniei, Theodor Stolojan, a vorbit despre alegerile care vor avea loc in Romania, anul acesta. Daca este de acord cu listele comune la europarlamentare, la alegerile locale vrea candidați separați. Fostul premier al Romaniei, Theodor Stolojan, a declarat inaintea Biroului Politic…

- Republica Moldova se pregatește pentru un moment decisiv in istoria sa politica și europeana. Președintele Maia Sandu a anunțat organizarea simultana a alegerilor prezidențiale și a unui referendum constituțional privind aderarea țarii la Uniunea Europeana (UE). Acest anunț vine in contextul in care…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Filiala ieseana a PNL nu vrea cu niciun chip sa faca aliante cu PSD la alegerile locale in judetul Iasi, așa cum a decis partidul. Pentru alegerile din acest an, obiectivele constituie castigarea Primariei Iasi, sefia Consiliului Judetean, dar și 60 de mandate de primari in cele 98 de localitati ale…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, anunta duminica faptul ca urmeaza sa candideze la un nou mandat in alegerile prevazute in 2025, potrivit agentiei oficiale belaruse de presa Belta, scrie news.ro .