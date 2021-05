Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut vineri un pas decisiv pentru a face mai credibil tribunalul penal al Statului Cetatii Vaticanului: episcopii si cardinalii - pana in prezent ultra-protejati - pot fi de acum convocati si condamnati, relateaza AFP. Aceasta mini-revolutie a sistemului de justitie penala…

- Marea Britanie a inregistrat anul trecut cel mai ridicat nivel al deficitului bugetar din 1946, ca efect al costului masurilor de sprijin a economiei in timpul pandemiei de coronavirus, transmit BBC si AP. Conform datelor publicate vineri de Oficiul National de Statistica (ONS), deficitul bugetar a…

- In judetul Maramures exista de zeci de ani una din cele mai mari bombe ecologice de pe teritoriul Romaniei – apele acide de mina. Iata o situatie petrecuta la inceputul acestui an, cand dezghetul a umplut o serie de galerii cu minerit oprit, din zona, iar oamenii au alertat autoritatile de mediu. Raurile…

- Investitiile din bugetul de stat sunt la cel mai inalt nivel din istoria Romaniei, a declarat, vineri, presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc. Liderul PNL Neamt a precizat ca bugetul pentru investitii se ridica la 61,4 miliarde lei, cu 8,3 miliarde lei mai mult fata de anul…

- Investitiile din bugetul de stat sunt la cel mai inalt nivel din istoria Romaniei, a declarat, vineri, presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc. Liderul PNL Neamt a precizat ca bugetul pentru investitii se ridica la 61,4 miliarde lei, cu 8,3 miliarde lei mai mult fata de anul trecut…

- Radacinile razboiului din Vietnam trebuie cautate in cadrul crizei indochineze (avand ca motivație lupta de eliberare de sub ocupația franceza), izbucnita la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial și care s-a sfarșit, teoretic, odata cu semnarea acordurilor de la Geneva, in 1954. Spunem teoretic,…

- Liderii Sindicatului din Invațamantul Preuniversitar Buzau spun ca cel puțin cinci scoli din orașul Buzau funcționeaza cu clase suprapopulate, insa situația nu este pe deplin cunoscuta la nivelul județului, in acest moment. Situatia ingrijoreaza atat dascalii cat și parinții care iși trimit copiii la…

- O furtuna de zapada s-a abatut incepand de sambata seara asupra Olandei, afectand in special traficul rutier si cel feroviar, precum si vaccinarea anti-COVID-19. Ultimul episod de acest tip a avut loc in Olanda acum zece ani.