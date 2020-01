O autospecială de Poliţie a fost lovită de un autoturism condus de un şofer care nu s-a asigurat la schimbarea direcţiei O autospeciala de Politie a fost lovita joi, pe DN 71 Targoviste-Sinaia, in zona localitatii Doicesti, de un autoturism condus de un sofer care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. Soferul care a provocat accidentul a fost ranit si transportat la spital. Citește și: Anunț de ULTIMA ORA de la meteorologi - Cod galben de viscol și ninsori. 27 de județe vizate



"Din primele cercetari, se pare ca un sofer nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers si ar fi intrat in coliziune cu o autospeciala de Politie care circula…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

