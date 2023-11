Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput recrutarea de femei pentru misiuni de lupta in razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza marti dpa, citata de Agerpres. Portalul web Important Stories (istories), care se declara una dintre putinele surse din Rusia de jurnalism de investigatie independent, a informat luni ca femei-lunetist…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Rusia bruiaza in mod „activ și constant” comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale romane, ceea ce provoaca riscul producerii unor coliziuni, a declarat șeful Statului Major al armatei romane, generalul Daniel Petrescu. „Razboiul Federației Ruse in Ucraina a destabilizat in mod fundamental…

- Miliardarul rus Roman Abramovici a trecut pe numele fostei sale soții o colecție de arta extrem de valoroasa, cu puțin timp inainte ca Rusia sa declanșeze ofensiva militara impotriva Ucrainei, potrivit unei anchete publicate de OCCRP (Organized Crime an Corruption Reporting Project). Abramovici și fosta…

- A treia drona prabușita in Romania și gasita miercuri de militari la circa 15 km de granița cu Ucraina, langa comuna tulceana Nufaru, este similara cu cele folosite de armata Rusiei, a anunțat miercuri Ministerul Apararii Naționale. Rusia utilizeaza in atacurile asupra Ucrainei atat drone produse intern,…

- A treia drona prabușita in Romania și gasita miercuri de militari la circa 15 km de granița cu Ucraina, langa comuna tulceana Nufaru, este similara cu cele folosite de armata Rusiei, a anunțat miercuri Ministerul Apararii Naționale. Rusia utilizeaza in atacurile asupra Ucrainei atat drone produse intern,…

- Manevre militare in Marea Neagra, in imediata apropiere a razboiului dus de Rusia in Ucraina. Sute de militari și nave de razboi ale militarilor romani, ucraineni și din SUA și alte patru țari fac exerciții sub egida Sea Breeze 23.3. La exercițiul Sea Breeze 23.3 participa sute de militari din Romania,…

- Presa din Rusia relateaza ca Evgheni Prigojin a fost oficial identificat la morga de un comandant din structura paramilitara Wagner, potrivit unui mesaj pe Twitter transmis de Anton Gerashchenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei. Principalul element de identificare a fost absența unui…