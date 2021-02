Stiri pe aceeasi tema

- Razvan de la Pitești este mereu cu zambetul pe buze, dar puțin știu prin ce drama a trecut atunci cand soția a adus pe lume cel de-al treilea copil al familiei. Manelistul a fost la un pas de a-și pierde ființele dragi și asta pentru ca un incident le-a pus viața in pericol.

- Regimul Iohannis-PNL a ticsit cu oameni de partid institutii esentiale pentru salvarea de vieti omenesti. Scandalul momentului se refera la reteaua nationala de servicii de gospodarire a apelor, umplute cu clientela de partid a liberalilor. Haosul a fost creat sub pretextul starii de alerta, a carei…

- Politistii constanteni au identificat un barbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 391 in afara localitatii Ciobanita, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,93 mg l alcool pur in aerul expirat.La data de…

- Un accident mortal a avut loc in aceaasta seara pe centura Craiovei, unde un șofer a intrat cu autoturismul sub remorca unui TIR oprit pe marginea drumului. Barbatul de la volanul mașinii a murit pe loc.

- Isi pun viata in pericol ca sa se poata deplasa. Mii de calatori care ajung in zona Autogarii de Nord din Capitala asteapta transportul public intr-o statie improvizata in mijlocul drumului.

- Nicoleta Dumitrescu Un boboc de trandafir roșu din plastic intr-o glastra veche la geamul ferestrei care da catre strada a unei case mici, inghesuita intre altele ceva mai rasarite, este imaginea pe care o tot revad de ceva vreme parcurgand cu pasul una dintre strazile importante ale Ploieștiului.…

- O șina de metrou s-a rupt, luni seara, la metroul bucureștean, iar trenurile au ramas in stații, motiv pentru care mii de oameni au ramas blocați in subteran. STIRIPESURSE.RO va prezinta imagini cu șina care efectiv s-a rupt și a pus in pericol viața celor care se aflau in acel moment in garnituri.…

- Au trecut doi ani de cand Busu sau Florin Busuioc așa cum il știe toata lumea a trecut printr-o perioada extrem de grea! Aceasta a fost la un pas de moarte, dupa ce a suferit un infarct, insa a reușit sa-și revina și sa se puna pe picioare. Totuși, iata ca anul acesta și-a speriat din nou prietenii,…