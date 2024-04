Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 46 de ani, care consumate bauturi alcoolice, a avariat sambata dimineața, in Constanța, alte trei autoturisme, dupa care a fugit de la locul accidentului. Polițiștii i-au deschis dosar penal. „La data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 03.

- Un barbat din Sangeorz-Bai a anunțat poliția, aseara, ca un șofer beat i-a lovit mașina, parcata in apropierea locuinței sale, dupa care a plecat de la locul faptei, pe jos, abandonandu-și autoturismul. „In seara de 18 aprilie a.c., polițiștii din Sangeorz-Bai au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112,…

- Accident teribil in Constanța! Un șofer beat a lovit doi copii, iar mașina a ricoșat intr-un cap de pod și un gardUn șofer beat care a pierdut controlul volanului a lovit cu mașina doi copii. Apoi, autoturismul a lovit un cap de pod, a ricoșat in doua mașini parcate și s-a oprit intr-un gard. Accidentul…

- Cercetat pentru conducerea unui vehicul avand permisul de conducere anulat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe In cursul serii de 16 martie a.c., in momentul in care un șofer ar fi observat un echipaj de poliție de la Serviciul Rutier ca intenționeaza sa il opreasca…

- La data de 22 februarie a.c., in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Politiei Orasului Murfatlar au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi condus un autoturism, pe strada Armurgului din comuna Valu lui Traian si ar fi lovit gardul unui imobil, dupa care ar fi parasit locul faptei.Potrivit…

- Sofer baut si cu permisul suspendat, retinut dupa ce a lovit patru autoturisme parcateUn sofer din Braila, care s-a urcat la volan baut si cu permisul suspendat, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a lovit patru autoturisme parcate, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.…

- Un șofer din Constanța a fost arestat preventiv dupa ce s-a urcat baut la volan, s-a rasturnat cu mașina pe camp și a fugit de la locul accidentului. Un pasager din mașina a fost ranit.„La data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 22.45, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera au fost sesizați…

- Un șofer din Constanța a intrat, joi, cu mașina intr-un alt autoturism, condus de un barbat de 32 de ani, dupa care a fugit de la fața locului. Polițiștii au deschis dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor.„La…