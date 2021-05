O aplicație de plată a facturilor lunare va adăuga și transferul de bani ​O aplicație româneasca de plata a tuturor facturilor lunare, cu cardul, dintr-un singur cont va adauga și transferul de bani ca funcționalitate pentru utilizatori și se așteapta la o dublare a numarului de utilizatori, pentru al doilea an, consecutiv. Aplicația a ajuns deja în Polonia iar în Italia a lansat o versiune beta.



Citește pe StartupCafe.ro cum merg planurile de extindere internaționala și cum crește afacerea. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACS Kids Tampa Brașov este campioana ediției 2021 a concursului Sibba City of Dance, un concurs internațional puternic, ce a avut loc in weekend. Pregatite de Ana Lita, fetele in alb și albastru au avut o evoluție foarte buna, atat in concursul pe echipe, cat și la individual, unde au reușit sa se claseze…

- Industria locala pentru infrastructura este la pamant tocmai acum, cand vin miliardele de euro de la UE. Drumurile din Romania sunt construite cu materie prima din Polonia, Italia sau Turcia. Pe plan local exista producatori care spun ca se vad nevoiti sa apeleze la importuri pentru a-si fabrica…

- Plata cu cardul in localitatea Colle di Tora, in apropiere de Roma, este o operațiune care necesita timp și rabdare. Cititorul de carduri funcționeaza cu Wi-Fi, dar regiunea este una dintre cele mai slab conectate din Italia, o țara care se afla digital in spatele restului Uniunii Europene. Inchiderea…

- ​Clubhouse, aplicația de social networking bazata pe audio-chat, testeaza opțiunea de donații pentru creatorii de conținut. Banii vor ajunge în totalitate la creatori, fara ca aplicația sa perceapa un comision. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Facebook vrea sa vada scântei, așa ca a început sa testeze o aplicație video pentru speed-dating, numita Sparked. Aplicația este dezvoltata de noua echipa interna care se ocupa cu aplicații experimentale. Spre deosebire de alte aplicații similare, Sparked promite ca nu ai nevoie de un profil…

- Locurile de parcare din parcarile publice din Municipiul Iași sunt in prezent gestionate printr-un sistem inteligent grație caruia șoferii pot ști in timp real unde pot gasi cel mai apropiat loc liber. Sistemul consta in 970 de senzori wireless montați in parcarile publice și stații de interconectare…

- Locurile de parcare din parcarile publice din Municipiul Iași sunt in prezent gestionate printr-un sistem inteligent grație caruia șoferii pot ști in timp real unde pot gasi cel mai apropiat loc liber. Sistemul consta in 970 de senzori wireless montați in parcarile publice și stații de interconectare…

- Aplicația „MyCAS - #StauAcasa” (disponibila pe website-ul www.casomes.ro) vine în ajutorul clujenilor în contextul pandemiei de COVID-19 și al masurilor de distanțare sociala impuse de autoritați. Aplicația dispune,…