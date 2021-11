O femeie in varsta de 63 de ani a fost gasita, marți, moarta in baia unui magazin aflat in Shopping City Sibiu, mall aflat in comuna Șelimbar, de langa Sibiu, anunța Turnul Sfatului . Potrivit autoritaților, nu exista suspiciunea ca femeia sa fi fost ucisa. „La fața locului, in urma apelului 112, s-a deplasat un echipaj al Poliției Rurale Șelimbar. Cercetarile continua. Medicul legist a stabilit, in urma analizei facute la fața locului, ca nu sunt urme de violența”, relateaza Luciana Lazar, purtator de cuvant al Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu.