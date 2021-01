Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 13:00, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montani Arieseni au intervenit, in zona partiei Vartop, pentru cautarea unei persoane ratacite. Solicitarea a venit din partea unui barbat din municipiul Arad, care a sesizat faptul ca fiica lui, in varsta de 17 ani, s-a…

- Sectiile ATI ale mai multor spitale din tara sunt vizate de controale dupa incendiul de ieri de la Spitalul 'Matei Bals', din capitala. Intr-o declaratie acordata postului Radio Romania Actualitați, ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat ca va urma o perioada de analize si controale…

- Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) isi continuau sambata la Wuhan (centrul Chinei) ancheta pe teren asupra originii coronavirusului, care urmeaza sa ii conduca la situri sensibile, noteaza AFP. Cu toate acestea, calendarul precis al expertilor ramane opac. Mesajele lor pe Twitter…

- Cinci persoane au murit vineri dimineata in Cuba in accidentul unui elicopter militar intre provincia Holguin si Guantanamo, in estul insulei, a anuntat Ministerul Fortelor Armate de la Havana, citat de AFP si EFE. Elicopterul "s-a prabusit pe un deal", iar "cele cinci persoane aflate la bord…

- Doua infirmiere si doua asistente de la Institutul "Matei Bals" aflate de garda in pavilionul unde a izbucnit incendiul soldat cu moartea a cinci pacienti au fost audiate, vineri, la sediul Politiei Capitalei. Potrivit avocatului Constantin Durgeru, care reprezinta Institutul "Matei Bals",…