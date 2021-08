O a treia candidatură la șefia USR PLUS ar urma să fie lansată marți / Cine sunt susținătorii senatorului Irineu Darău Un nou proiect politic în USR PLUS ar urma sa fie lansat marți de catre echipa celui de al treilea candidat la șefia partidului, la congresul din luna octombrie. Este vorba despre senatorul Ambrozie-Irineu Darau, care în 5 august si-a anuntat candidatura pentru sefia formatiunii, alaturi de Dan Barna și Dacian Cioloș.

Lansarea va avea loc marti dimineata, de la ora 10.30, conform News.ro. La conferinta de presa vor fi prezentate programul, echipa si sustinerea pentru cel de al treilea candidat la presedintia partidului, arata un anunt de presa al USR PLUS.

Printre participantii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Intrebat daca agreeaza formula ca atat el, cat si Dacian Ciolos sa se retraga din competitie, Barna a spus ca vrea sa mearga mai departe.”Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR-PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe,…

