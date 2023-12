Nvidia a donat 15 milioane de dolari organizaţiilor non-profit israeliene şi străine care îi ajută pe civilii afectaţi de războiul dintre Israel şi Hamas Mii de angajati din peste 30 de tari au donat un total de 5 milioane de dolari, suma pe care compania a dublat-o la 10 milioane de dolari, in cadrul unui program special introdus pentru a-i ajuta pe cei afectati de razboi, a anuntat duminica Nvidia. Acesta a mentionat ca donatia a fost cea mai mare strangere de fonduri umanitare din istoria de 30 de ani a companiei. ”Suntem mandri sa vedem un sprijin atat de larg din partea familiilor Nvidia din Israel si din intreaga lume si le suntem recunoscatori pentru rugaciunile si speranta pentru intoarcerea colegului nostru Avinatan Or si a celorlalti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

