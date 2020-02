Nutriţioniştii susţin că majoritatea persoanelor consumă incorect bananele Nutritionistii sustin ca majoritatea persoanelor consuma incorect bananele. Peste 90% dintre oameni mananca acest fruct, aruncand unul dintre cele mai benefice ingrediente, potrivit unui studiu realizat in SUA. Persoanele care obisnuiesc sa faca sport si respecta o dieta sanatoasa sunt familiarizate cu proprietatile nutritive ale acestor fructe. Bananele sunt utilizate in multe feluri de mancare si sunt foarte sanatoase. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor arunca in mod constant firele albe care se afla intre coaja si fructul in sine si care se desprind atunci cand curatam o banana. Nutritionistii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea adultilor consuma știri pe rețelele de socializare, in țarile dezvoltate, si noi forme de media vor aparea in curand, odata cu avansul tehnologic. Ca urmare a dezvoltarii tehnologice, in tarile dezvoltate, 62% dintre adulti consuma stiri pe retelele de socializare, ceea ce este nou....

- Persoanele decedate din cauza infectarii cu coronavirus nu vor putea fi inmormantate acolo unde doresc familiile lor si nici nu vor avea parte de un priveghi, dupa ce guvernul chinez a prezentat un protocol strict cu privire la modul in care sunt gestionate cadavrele, ca parte a eforturilor de a controla…

- Australia a luat hotararea de a interzice, incepand de sambata, intrarea pe teritoriul sau a tuturor persoanelor nerezidente care sosesc din China, masura luata ca parte a eforturilor de lupta contra epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP, informeaza AGERPRES . “Doar cetatenii australieni, rezidentii…

- Telefonul Varstnicului, prima linie telefonica nationala, gratuita si confidentiala dedicata seniorilor din Romania, a inregistrat pe parcursul anului 2019 aproape 10.000 de apeluri, iar peste 1.200 de varstnici au fost beneficiari unici ai serviciilor de informare, consiliere sau socializare. Desfasurat…

- Eczema este cunoscuta și sub numele de dermatita. Majoritatea tipurilor de eczema au ca simptome pielea uscata, mancarime și erupții pe fața, in zona incheieturii coatelor, in spatele genunchilor, pe maini și picioare. Eczema nu este contagioasa. Nu se cunoaște cu certitudine cauza acestei afecțiuni.…

- Parlamentul a adoptat, astazi, un proiect de lege privind majorarea cuantumului alocației sociale pentru persoanele varstnice care nu au un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani și, respectiv, nu pot beneficia de pensia pentru limita de varsta, de la 20% la 50% din marimea pensiei minime pentru limita…

- Ministerul Justiției (MJ) a lansat in dezbatere publica Strategia naționala de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2020-2024, aceasta vizand persoanele internate intr-un centru educativ sau intr-un centru de detenție, cele aflate in inchisoare,dar și pe cei care au fost eliberați,…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, marti, un mesaj de Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, context in care subliniaza ca este nevoie de "o integrare reala, de coerenta, continuitate si o abordare unitara" a masurilor de sprijin acordate persoanelor cu dizabilitati, pentru ca "acestea…