Nunta printului Harry cu Meghan Markle: Cat costa uriasa desfasurare de forte pentru protejarea participantilor

- Pilotii Brussels Airlines, subsidiara a companiei aeriana germana Lufthansa, vor fi in greva in 14 si in 16 mai, din cauza conditiilor de munca si a salariilor. Sindicatul pilotilor a informat oficial operatorul aerian belgian de intentia de a declansa miscarea de protest, transmite Reuters.…

- Printul Harry si logodnica lui, Meghan Markle, le-au cerut celor care doresc sa le trimita un dar de nunta sa faca in schimb o donatie catre o fundatie caritabila, a anuntat luni Palatul Kensington. Oamenii pot consulta o lista cu sapte cauze de care cei doi sunt pasionati, printre care drepturile…

- Deutsche Bank trebuie sa isi redobandeasca "foamea de afaceri", a declarat noul director general al celei mai mari banci din Germania, Christian Sewing, numit in functie duminica seara in locul britanicului John Cryan, transmite Bloomberg. Sewing, care inainte de numire era directorul operatiunilor…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a dat consimtamantul formal pentru casatoria printului Harry, nepotul sau, cu fosta actrita americana Meghan Markle, potrivit AFP, citata de Mediafax. „Imi dau consimtamantul pentru (incheierea) unui contract de casatorie intre nepotul meu iubit Harry Charles…

- Statele Unite au stabilit ca Phenianul a folosit neurotoxina VX, un agent chimic utilizat in razboi, pentru asasinarea fratelui vitreg al liderului suprem Kim Jong-Un. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert, a declarat ca Guvernul Statelor Unite a aflat acest lucru…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Parlamentul grec a aprobat, joi, un proiect de lege care va permite producerea de marijuana in scopuri medicale. "Suntem in discutii pentru a licentia o singura unitate care sa includa productia, procesarea precum si fabricarea de produse finite din canabis. Despre asta este vorba", a spus…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…