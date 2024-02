Stiri pe aceeasi tema

- Charlotte Casiraghi și Dimitri Rassam s-ar fi desparțit dupa patru ani de casnicie, anunța mai multe publicații din Franța, citate de elle.ro . Zvonurile au aparut saptamana trecuta, insa celebrul cuplu nu a confirmat inca știrea.

- Alina Eremia și Edy Barbu formeaza un cuplu de 8 ani, iar la inceputul acestui an, artista a fost ceruta in casatorie. Ea le-a aratat fanilor cum arata inelul de logodna, iar alaturi a transmis un mesaj. Cei doi s-au cunoscut la sala de fitness, insa la inceput au fost doar prieteni buni.Alina Eremia…

- Suntem diferiți și asta se vede și cand ne folosim mainile și picioarele. Membrul dominant se observa inca de la varste fragede și in lume exista persoane dreptace, stangace, ambidextre (care folosesc cu aceeași indemanare atat mana dreapta, cat și pe cea

- Larisa Iordache a fost ceruta in casatorie de catre iubitul sau, chiar in prima zi a anului 2024. A fost o mare bucurie pentru ea, precum și pentru fanii sai. Cine este Cristian Chirița, tanarul mai mic in varsta decat ea, care i-a furat inima gimnastei. Imagini de vis de la eveniment. Foto Larisa Iordache…

- La cazul de dopaj extrem de complicat se adauga acum problemele financiare ale familiei. Simona nu are cum sa ramana nepasatoare la toate aceste incercari. Se lupta sa faca faca provocarilor avand in fața un viitor incert. In pofida succesului avut in tenis, dar și in afaceri, se confrunta acum, pe…

- Daniel Buzdugan este mai darnic decat Moș Nicolae cu persoanele importante din viața lui. Prezentatorul știe cum sa-și rasfețe soția, dar și baiețelul, astfel ca le face toate poftele. Iata imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro care dovedesc acest lucru!

- Un sondaj CURS de tip Omnibus evidentiaza cifre care pot avea un impact major asupra modului in care vor fi concepute listele pentru alegerile din 2024.Conform sondajului CURS, 58 dintre respondenti considera ca nu este nevoie de o lege care sa oblige partidele sa aloce un anumit numar de locuri pentru…