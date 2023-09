Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane, ca pentru Guvernul pe care il conduce, dezvoltarea si evolutia Romaniei sunt definite de rezilienta, sustenabilitate, transparenta, echitate si eficienta. El a adaugat ca Romania trebuie sa iasa pe cat mai multe piete…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca Guvernul va trebui sa renegocieze PNRR cu Comisia Europeana pana pe 31 august, avand in vedere ca Romania va avea mai puține fonduri europene alocate, ca urmare a creșterii economice inregistrata peste ținta inițiala.…

- Ședința de Guvern, joi, la Palatul Victoria. Raportul privind situația concediilor medicale acordate si decontate din bugetul national se afla pe masa miniștrilor.Premierul Marcel Ciolacu a constatat ca, la o populație activa de 6 milioane de romani, au fost inregistrate aproape 8,1 milioane de concedii…

- Tudor Furdui Iancu, fiul faimosului cantareț de muzica populara Nicolae Furdui Iancu, și-a unit destinele cu aleasa inimii sale, Loredana. La petrecere au participat vedete de prim nume din Romania, rudele și apropiații.Artista Viorica Macovei a publicat imagini de la evenimentul care au adunat mii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca este revoltat de "ororile" la care au fost supusi batranii internati in centrele rezidentiale de ingrijire si asistenta sociala, investigate in prezent de procurorii de la DIICOT. CITESTE SI Rusia sugereaza ca Romania și-a pierdut independența: ‘Politica…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus miercuri, intr-o conferința de presa la Berlin, ca Serviciul Roman de Informatii nu se va implica in vreun fel in viata politica din Romania. El a raspuns intrebarilor pe tema demisiei lui Eduard Hellvig de la sefia Serviciului si despre faptul ca, in prezent, conducerea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi ca in sedinta Executivului vor bifa o reforma esentiala din PNRR, si anume finalizarea primelor proiecte de invatamant dual, unde exista o mare asteptare a tuturor companiilor din Romania.”Un proiect foarte important vine din educatie, unde bifam o reforma…

- „Cel mai solid parteneriat politic extern PSDE il are cu Partidul Social Democrat din Romania, condus de Președintele Marcel Ciolacu, numit recent Prim-ministru al Romaniei. Republica Moldova, cat și PSDE, are un prieten autentic in Premierul social-democrat al Romaniei”. Despre aceasta a vorbit intr-un…