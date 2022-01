Numirile ministeriale de noapte ale guvernului Ciucă continuă Noaptea precum... și numirile ministeriale ale guvernului Ciuca continua nestingherite caci funcții sunt multe.



Domnul Mihai-Ion Macaveiu a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

Mihai-Ion Macaveiu este președintele Organizației Municipale Mediaș a PSD. Medieșeanul este consilier local al PSD Mediaș din 2016, președinte ale Organizației Municipale Mediaș și vicepreședinte ale Organizației Județene Sibiu.

Din 2016 lucreaza la TRANSGAZ Mediaș, unde a deținut diverse funcții de conducere, a absolvit Liceul S. Roth din Mediaș și Facultatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Pe lista localitaților din Prahova in care sunt realizate investiții prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), inainte de finalul anului 2021 au mai fost adaugate alte doua orașe- Breaza și Boldești-Scaeni. Mai exact, pe de 15 noiembrie a.c., ANL – institutie aflata sub…

- *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii la telefon 0784 001428 si GESTIONAR. Curriculum Vitae la adresa de e-mail: [email protected] *** CAUTAM SEF SANTIER/PROJECT MANAGER! CV-urile se pot trimite la [email protected]…

- *** FLEXIK AUTOMATION Timisoara angajeaza: Sef santier instalatii in constructii; Ingineri, specializare instalatii in constructii; Tehnicieni instalatii HVAC, instalatori-sudori, lacatusi instalatii in constructii; Electricieni; Loc de munca: Zalau. Persoanele care indeplinesc conditiile de studii…

- de mUn numar de 195.147 de persoane au fost angajate in primele zece luni ale anului 2021, ca urmare a programelor derulate la nivel national de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, informeaza un comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) remis marti AGERPRES…

- Vineri a fost semnat contractul pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea cladirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice București, obiectiv inclus in cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Naționala de Investiții, instituție…

- Guvernul a fost aprobat astazi Conceptul Sistemului Informațional Automatizat ”Inregistrare cu statut de șomer”. Implementarea acestuia va permite Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca sa sporeasca accesibilitatea și transparența in procesul de inregistrare a persoanelor cu statut de șomer…

- Peste 28.100 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie, prin reteaua Eures Romania, 447 de posturi pentru lucratorii romani, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri,…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat, marti, ca a cerut carbune din rezerva strategica a statului, pentru a asigura, in aceasta iarna, caldura zecilor de mii de timisoreni abonati ai societatii Colterm, aflata in subordinea municipalitatii. “Prefectul Ovidiu Draganescu a transmis Guvernului Romaniei, Ministerului…